В Рыбном союзе прогнозируют рост объема производства икры лососевых в РФ по итогам года

Он может увеличиться в 2,3 раза, считают в союзе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Объем производства икры лососевых в России по итогам 2023 года может вырасти в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 23 тыс. тонн. Об этом ТАСС сообщили в Аналитическом центре Рыбного союза.

"Объем производства икры лососевых видов рыб по итогам путины 2023 года может увеличиться в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом и составить 23 тыс. тонн", - сообщили в союзе.

Там отметили, что оценка основана на возможном вылове тихоокеанских лососей, которые обеспечивают основной объем сырья для производства красной икры. Так, к середине августа на Дальнем Востоке добыто 530 тыс. тонн горбуши, кеты и других видов лососевых видов рыб.

При этом, по данным аналитического центра, в 2022 году в России было произведено 10 тыс. тонн икры лососевых, в 2021 году - около 23 тыс. тонн.

"Произведенного в этом году объема лососевой икры будет достаточно для обеспечения спроса на внутреннем рынке, который оценивается примерно в 16-17 тыс. тонн в год", - отметили в Рыбном союзе.