Болгария начала процедуру по передаче нефтяного терминала Росенец под контроль государства

Концессионный договор с "Лукойл нефтохим Бургас" прекратили на основании Закона об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине

СОФИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Болгарии начали процедуру по передаче нефтяного терминала Росенец от "Лукойла" под оперативный контроль государству. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и сообщений.

"В соответствии с решением правительства договор об аренде портового терминала Росенец прекращен начиная с 15 августа. Министром транспорта и сообщений назначена комиссия, которая в течение 30 дней примет этот объект. Морская администрация издала распоряжение об исключении "Лукойл нефтохим Бургас" из регистра операторов портов, а на его место будет вписано государственное предприятие "Портовая инфраструктура", которое будет осуществлять портовые услуги на терминале", - говорится в сообщении.

Концессионный договор с "Лукойл нефтохим Бургас" был прекращен на основании Закона об изменении и дополнении закона о контроле и ограничительных мерах в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Он принят парламентом 21 июля. Авторами инициативы о возвращении нефтяного порта под контроль государства стали представители коалиций партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" с Союзом демократических сил, "Продолжаем перемены" с "Демократической Болгарией", а также Движения за права и свободы.

Действия депутатов раскритиковал президент Болгарии Румен Радев, обратившийся в Конституционный суд (КС). Глава государства указал, что стремительное принятие поправок в закон, на основании которого была прекращена аренда нефтяного терминала Росенец, не только противоречит конституции и принципам правового государства, но и является примером безответственного отношения к гражданам. Радев попросил КС проверить принятые законодательные изменения на их соответствие основному закону. А нефтяная компания "Лукойл" указала, что не видит оснований для расторжения договора, напомнив, что он был заключен в 2011 году сроком на 35 лет.