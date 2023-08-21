21 августа, 08:57

Ситибанк приостановит прием долларов и евро в кассах

Максим Григорьев/ ТАСС
© Максим Григорьев/ ТАСС

Ограничение будет действовать с 22 августа

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ситибанк со вторника, 22 августа, приостановит прием и покупку долларов и евро в своих кассах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

"Обращаем ваше внимание на то, что с 22 августа 2023 года вносится следующее изменение в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold: с 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты - долларов США и евро - в кассах Ситибанка", - указано в сообщении.

Ранее Райффайзенбанк также приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов - физических лиц в связи с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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