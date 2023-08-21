На Украине сообщили об отключении нескольких ЛЭП и подстанции в трех областях

Это произошло по технологическим причинам, уточнили в Минэнерго страны

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Несколько линий электропередачи, подстанция и две воздушные линии отключались по технологическим причинам в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго страны.

Как указано в сообщении в Telegram-канале ведомства, в Кировоградской области по технологическим причинам отключались подстанция 150 кВ и две воздушные линии 150 кВ. "Несколько часов была ограничена генерация на трех СЭС. В Днепропетровской области из-за отключения линии 150 кВ без света оставалось более 8 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

В Сумской области отключались две линии на 10 кВ, без электроснабжения оставались 1,5 тыс. потребителей в трех населенных пунктах. Какая ситуация в областях на данный момент в Минэнерго не уточнили.

Кроме того, из-за грозы без электроснабжения остались почти 3 тыс. абонентов в Черниговской области. "Остаются обесточенными 18 населенных пунктов, - указано в сообщении. - Ремонтные работы продолжаются".

В Минэнерго сообщили, что Украина продолжает импортировать электроэнергию. Коммерческий импорт электроэнергии за минувшие сутки составил 6 295 МВт·ч, экспорт отсутствует.