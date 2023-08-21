"Синара - транспортные машины" выплатит дивиденды на сумму 632,96 млн рублей

Совет директоров СТМ ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" направит 632,96 млн рублей на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли за 2018, 2020 и 2021 годы, говорится в сообщении на официальном сайте раскрытия информации.

"Выплатить дивиденды на сумму 632 962 400 рублей 00 копеек из расчета 0 рублей 28 копеек на одну обыкновенную именную акцию общества", - сказано в сообщении.

Ранее совет директоров СТМ рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.