21 августа, 09:19,
обновлено 21 августа, 09:38

"Синара - транспортные машины" выплатит дивиденды на сумму 632,96 млн рублей

Совет директоров СТМ ранее рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" направит 632,96 млн рублей на выплату дивидендов за счет нераспределенной прибыли за 2018, 2020 и 2021 годы, говорится в сообщении на официальном сайте раскрытия информации.

"Выплатить дивиденды на сумму 632 962 400 рублей 00 копеек из расчета 0 рублей 28 копеек на одну обыкновенную именную акцию общества", - сказано в сообщении.

Ранее совет директоров СТМ рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара". Объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация