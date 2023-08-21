Мантуров и Собянин дали старт началу фармпроизводства на заводе "Р-Опра" в Зеленограде

Предприятие будет выпускать лекарственные препараты для терапии онкологических, орфанных, респираторных, ревматических и других заболеваний

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - глава Минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство на новом фармацевтическом заводе "Р-Опра" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде, передает корреспондент ТАСС с церемонии запуска.

Предприятие будет выпускать лекарственные препараты для терапии онкологических и орфанных заболеваний, респираторных, ревматических, сердечно-сосудистых, неврологических и нефрологических заболеваний, для терапии ВИЧ-инфекции, а также иммунодепрессанты.

Производственные мощности

По словам Мантурова, мощность завода позволит выпускать 270 млн упаковок препаратов в год. "Уверен, что в скором времени, когда "Р-Опра" начнет выпускать свою продукцию в гражданский оборот, врачи и пациенты оценят качество и доступность отечественных лекарств - уже в 2024 году в оборот поступят противоопухолевые препараты, произведенные на этом заводе", - заявил Мантуров.

По словам Мантурова, мощность завода позволит выпускать 270 млн упаковок препаратов в год. "Уверен, что в скором времени, когда "Р-Опра" начнет выпускать свою продукцию в гражданский оборот, врачи и пациенты оценят качество и доступность отечественных лекарств - уже в 2024 году в оборот поступят противоопухолевые препараты, произведенные на этом заводе", - заявил он.

Об импортзамещении

"Вместе с Министерством промышленности мы пять лет тому назад поставили задачу максимально локализовать в России производство импортных препаратов, уйти от импорта, особенно это касается жизненно важных лекарств в области онкологии", - сказал, в свою очередь, Собянин.

По его словам, за эти пять лет совместными усилиями построены восемь заводов, в ближайшие годы будет построено еще семь заводов.

"В результате в этом году объем производства лекарственных препаратов в Москве увеличился на 67,5%, более чем на две трети. Это результат многолетней работы, которую мы проводили, системной работы. Я благодарю за поддержку Министерство промышленности и инвесторов, которые вкладывались в производство", - отметил мэр.

Также Собянин добавил, что один за другим заводы возникают на базе офсетных контрактов согласно принятому закону. "Это по сути дела наши обычные закупки. Более того, они конкурентно снижают на старте цену от полутора до двух раз. Потом мы имеем заводы и стабильное снабжение", - сказал он.

Препараты будут выпускаться в твердых лекарственных формах, в форме стерильных растворов и лиофилизатов, а также в мягких желатиновых капсулах и порошках для ингаляций в капсулах.

В рамках программы "Приоритетные проекты" Фонд развития промышленности (ФРП) выделил заем в 2 млрд рублей на строительство предприятия, отметил вице-премьер. "Р-Опра" также может пользоваться преимуществами статуса резидента особой экономической зоны. Выражаю благодарность Сергею Семеновичу (Собянину - прим. ТАСС) и правительству Москвы за поддержку проекта, а руководству и команде предприятия - за колоссальную работу, проведенную за последние три года", - добавил Мантуров.