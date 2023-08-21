Киев выделил $547 млн на страхование судов, идущих по временным коридорам в Черном море

На Украине считают, что это "достаточно весомо" для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Украины создало специальный фонд в 20 млрд гривен (почти $547 млн) для страхования судов, которые будут передвигаться по объявленным Киевом ранее временным коридорам в Черном море. Об этом сообщил член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

"Правительство приняло решение и создало страховой фонд [объемом] 20 млрд гривен", - сказал он на видео, опубликованном на странице телеканала "Рада" в Telegram. Лабазюк считает, что это "достаточно весомо" для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях".

Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки, срок действия которой истек 17 июля.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Также ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря считаются временно опасными для судоходства. Решение было принято на фоне прекращения действия зерновой сделки и гуманитарного морского коридора.