Корпорация МСП расширит меры поддержки бизнеса в новых регионах

Предпринимателям в регионах стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Корпорация МСП расширит поддержку малого и среднего бизнеса в новых регионах. Предпринимателям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей стали доступны услуги Центра поддержки инвестиционного кредитования (ЦПИК). Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Там пояснили, что благодаря этому местному малому и среднему бизнесу будет проще получить финансовую, в том числе гарантийную поддержку.

"Совместно с правительствами новых регионов мы поможем предпринимателям упаковать инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории этих субъектов, и привлечь под них финансирование. При этом будем сопровождать их буквально за руку от момента обращения к нам до получения кредита, - подчеркнул генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич через пресс-службу. - Мы оказываем поддержку инвестиционным проектам от 50 млн рублей без ограничений по видам деятельности для новых территорий".

С появлением Центра поддержки инвесткредитования в новых российских регионах местным предпринимателям станет доступна структурированная информация по их проектам, рекомендации по подготовке бизнес-плана и финансовой модели для банков. Корпорация МСП также начнет сопровождать представителей бизнеса в процессе общения с банками и своими дочерними структурами.

Как сообщалось ранее, сегодня малым и средним предприятиям новых регионов в качестве обеспечения по кредитам уже доступны "зонтичные" поручительства Корпорации МСП. Они покрывают до 50% от суммы кредита, бесплатны для бизнеса и получаются в одном окне вместе с заемными средствами. Корпорация МСП ранее довела до ПСБ и ЦМРБанка лимит "зонтичного" поручительства с повышенным уровнем потерь в размере 800 млн рублей. Также предприниматели могут воспользоваться независимыми гарантиями Корпорации МСП в рамках работы ЦПИК.

Сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования" функционирует на цифровой платформе МСП.РФ. Она была разработана и поддерживается Минэкономразвития РФ совместно с Корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.