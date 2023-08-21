Число DDoS-атак на компании РФ в I полугодии выросло на 23%

По данным StormWall, самый большой рост DDoS-атак был выявлен в государственном секторе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Число DDoS-атак на российские компании в I полугодии 2023 года выросло на 23% в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе работающей в сфере кибербезопасности StormWall.

"По данным экспертов StormWall, общее количество DDoS-атак на российские компании в I полугодии 2023 года выросло на 23% по сравнению с I полугодием 2022 года. Самый большой рост DDoS-атак был выявлен в государственном секторе. Эксперты обнаружили, что количество атак на государственные организации в I полугодии выросло на 104% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - сообщили в пресс-службе.

Число атак на энергетическую отрасль выросло на 63%, на нефтяную сферу - 48%, добавили в пресс-службе. Рост количества атак на финансовые организации составил 42%, на развлекательную сферу - 38%, на культурные учреждения - 26%, на транспортные компании - 18% и на ретейл - 14%.

По данным аналитиков компании, больше всего в I полугодии 2023 года атаковали финансовую сферу (28% от общего числа атак), телекоммуникационную сферу (21%) и госсектор (16% от общего числа атак). Мощность атак была небольшой, однако злоумышленники использовали многовекторные DDoS-атаки, которые нанесли большой вред компаниям, подчеркнули в компании.

Общий рост числа атак в мире в I полугодии 2023 года составил 38% по сравнению I полугодием 2022 года - это выше, чем в России. Самыми атакуемыми индустриями в мире стали финансовая отрасль (23% от общего числа атак), телеком-сфера (19% от общего числа атак) и развлекательный сектор (15% от общего числа атак).

"Самый большой рост DDoS-атак (в мире - прим. ТАСС) был зафиксирован на государственный сектор - число атак на государственные компании в I полугодии 2023 года в мире увеличилось на 132% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также впечатляющий рост был выявлен на транспортные компании (118%) и на здравоохранение (107%)", - добавили в пресс-службе.