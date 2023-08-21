21 августа, 09:45

Генпрокуратура потребовала взыскать "Сибэко" бизнесмена Мельниченко в пользу государства

Сейчас с иском работают юристы, заявил представитель бизнесмена

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура подала на бизнесмена Андрея Мельниченко в суд с требованием взыскать в пользу государства акции генерирующей компании "Сибэко", сообщает РБК со ссылкой на источники.

Представитель Мельниченко подтвердил ТАСС получение иска. По его словам, сейчас с иском работают юристы. От дальнейших комментариев до начала судебных разбирательств он отказался.

По данным РБК, структуры Мельниченко купили "Сибэко" в 2018 году у предприятий бизнесмена Михаила Абызова, а Генпрокуратура считает сделку коррупционной. Иск был подан 17 августа, предварительное судебное заседание назначено на 7 сентября.

Истцом заявлен заместитель генерального прокурора, ответчиками - Мельниченко, а также Хакасская сервисно-ремонтная компания и "Кузбассэнерго". В качестве третьего лица привлечена дочка СУЭК - "Сибирская энергетическая компания". 

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