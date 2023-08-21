Затраты аграриев Башкирии выросли за лето на 3 млрд руб. из-за роста цен на топливо

По данным министерства сельского хозяйства республики, с июля стоимость тонны топлива выросла на 35% или 18,5 тыс. руб.

УФА, 21 августа. /ТАСС/. Затраты сельхозпредприятий Башкирии выросли на 3 млрд рублей из-за резкого роста цен на топливо. С июля рост составил 35%, что порождает дополнительные риски, сообщил вице-премьер - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов на совещании в правительстве региона.

"Есть риски в связи с резким ростом цен на топливо. Мелкооптовая цена летнего топлива достигла 71,8 тыс. руб. за тонну. Когда мы начинали весенние работы, тонна топлива стоила 53,3 тыс. руб., конечно, это вымывает деньги аграриев, нам дополнительно до конца года необходимо купить 80 тыс. тонн топлива, мы видим около 3 млрд руб. это вымыло у аграриев", - сказал Фазрахманов.

По данным министерства, с июля цена за тонну топлива выросла на 35% или 18,5 тыс. руб. Основным поставщиком горючего для АПК республики является ПАО АНК "Башнефть".

Весенние полевые работы в регионе были начаты в конце апреля.