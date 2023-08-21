Голикова заявила о снижении безработицы в 71 регионе России с начала года

По словам вице-премьера РФ, в девяти регионах уровень возрос

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы с начала года снизился в 71 регионе России, в 9 регионах возрос. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то, согласно методологии МОТ (Международной организации труда - прим. ТАСС), уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте. В девяти регионах этот показатель возрос, в остальных субъектах федерации - не изменился", - привели слова Голиковой в ее аппарате по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По данным аппарата, численность зарегистрированных в центрах занятости безработных сейчас составляет 493 тыс. - это на 71 тыс. меньше, чем в начале года. При этом количество вакантных рабочих мест на портале "Работа России" с начала года выросло почти на 222 тыс. и превышает 1,8 млн предложений.

"Продолжается реализация дополнительных мер в регионах, направленных на обеспечение занятости. Так, по программе субсидирования найма трудоустроено более 35 тыс. человек. По нацпроекту "Демография" продолжается программа бесплатного переобучения. Уже около 105 тыс. человек приступили к обучению по востребованным на локальных рынках труда профессиям, более 57 тыс. соискателей завершили обучение", - рассказали в аппарате.

В сообщении также отмечается, что 35 субъектов заключили договоры на обучение работников 111 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Более 3 тыс. работников направили на переподготовку.