21 августа, 09:51

Франчайзи Domino's Pizza в Евразии инициирует банкротство российского подразделения

Пресс-служба Domino’s Pizza
© Пресс-служба Domino’s Pizza

DP Russia - третья по величине компания по доставке пиццы в стране, она управляла 142 магазинами

ЛОНДОН, 21 августа. /ТАСС/. Главный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии DP Eurasia объявил о намерении подать заявление о признании его российского дочернего предприятия DP Russia банкротом. Об этом говорится в заявлении компании, распространенном на лондонской бирже ICE.

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"В связи с осложнением обстановки [на российском рынке DP Eurasia] непосредственная материнская компания DPRussia предпримет действия, направленные на прекращение попыток продажи бизнеса в РФ и самого присутствия компании [в стране]. Заявление о банкротстве DPRussia будет подано в соответствии с требованиями законодательства в установленном порядке", - указано в документе.

В декабре 2022 года DP Eurasia опубликовала отчет, в котором оценила влияние санкций на деятельность в России, а также возможность продолжать обслуживать своих клиентов на территории страны. В результате российский сегмент стал проходить в документах отчетности компании в категории "прекращенные операции". Кроме того, зарегистрированному в Нидерландах холдингу DP Eurasia пришлось погасить внешний долг российского подразделения в размере около 520 млн рублей, отмечается в заявлении.

DP Russia - третья по величине компания по доставке пиццы в стране, она управляла 142 магазинами. 

Теги:
АзербайджанГрузияТурцияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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