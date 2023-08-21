21 августа, 09:51
Военная операция на Украине

В Липецкой области детям участников СВО для подготовки к школе выделят по 5 тыс. рублей

Подать документы на получение выплаты можно через портал госуслуг или своего социального куратора до 1 ноября

ТАСС, 21 августа. В Липецкой области выделят по 5 тыс. рублей детям из семей участников специальной военной операции для подготовки к школе. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Липецкой области.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Школьники из семей участников СВО получат выплату на подготовку к школе. На каждого ученика 1-11-го классов по распоряжению губернатора Липецкой области будет выделено 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

По данным правительства Липецкой области, для сообщений о выплатах также задействуют цифровую платформу "Патронаж", а подать документы можно через портал госуслуг или своего социального куратора до 1 ноября 2023 года. Ранее власти региона сообщали, что с началом мобилизации разработали цифровую платформу "Патронаж" для помощи семьям участников СВО, также создали институт социальных кураторов, каждый из которых сопровождает по 100 семей. В регионе гарантии помощи участникам СВО и их семьям закреплены законодательно: юридические консультации на базе многофункциональных центров, психологическая помощь на базе кадровых служб, возможность для жен военнослужащих получить новую профессию, льготная газификация домов и несколько других. 

Теги:
РоссияЛипецкая областьВоенная операция на Украине
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