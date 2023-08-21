В Свердловской области дополнительно выделили 2 млрд рублей на развитие ЖКХ

В регионе также дополнительно выделили деньги на государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Свердловской области более чем на 2 млрд рублей увеличило общий объем финансирования госпрограммы по развитию сферы ЖКХ. Средства выделили на мероприятия, запланированные на 2023-2025 годы, сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Правительство Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева направит дополнительно более 2 млрд рублей муниципалитетам на развитие систем коммунальной инфраструктуры, модернизацию объектов ЖКХ. В том числе более 600 млн рублей выделят дополнительно в текущем году", - говорится в сообщении.

По словам министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова, деньгиа направят на реконструкцию очистных сооружений канализации "Водоканала" в Березовском, завершение строительства блочно-модульной газовой котельной в деревне Приданниково Красноуфимского района, строительство второго подающего водовода от водозаборных сооружений на Нижне-Сысертском водохранилище, на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в Ревде и другие объекты.

Кроме того, дополнительно выделили деньги на господдержку субъектов МСП в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, отметили в департаменте.

Общий объем финансирования мероприятий обновленной программы развития ЖКХ в 2023-2025 годах из областного бюджета составит почти 24 млрд рублей, следует из данных портала правовой информации Свердловской области.