"Русолово" завершило бурение на одном из крупнейших месторождений

Компания также получила отчеты научно-исследовательских работ о технологических свойствах окисленных и полуокисленных руд

ПЕВЕК, 21 августа. /ТАСС/. Компания "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") завершила работы по колонковому бурению на оловянном месторождении Пыркакайские штокверки в объеме 5 тыс. погонных метров, сообщили журналистам в компании.

Сейчас керновый материал отправлен на пробоподготоку. Затем пробы для проведения аналитических исследований будут направлены в исследовательскую лабораторию в Чите.

Кроме того, "Русолово" получило отчеты научно-исследовательских работ о технологических свойствах окисленных и полуокисленных руд.

Пыркакайские штокверки - одно из крупнейших в мире оловянных месторождений с запасами 243 тыс. тонн олова и 16 тыс. тонн триоксида вольфрама. Расположено на Чукотке, в пределах Чаунского района, в 85 км восточнее Певека. В августе 2020 года "Русолово" получило лицензию на право пользования недрами месторождения. Разработка месторождения, будет производиться в течение 30 лет, для чего компания планирует построить высокопроизводительный Пыркакайского горно-металлургический комбинат и Амурский оловянный комбинат.

"Селигдар" - одна из крупнейших компаний в России по запасам золота и олова с активами в Якутии, Оренбургской области, Алтайском крае, Бурятии, Хабаровском крае и Чукотке. В 2022 году компания добыла 7,55 тонны золота, а также произвела 2,9 тыс. тонн олова в концентрате.