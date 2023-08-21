Володин призвал производителя судов "Метеор" напрямую сотрудничать с регионами

Они могут выступить заказчиками, отметил спикер Госдумы

ЧКАЛОВСК /Нижегородская область/, 21 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал производителя судов на подводных крыльях "Метеор" напрямую сотрудничать с регионами, которые могут выступить заказчиками.

Спикер ознакомился с производством в Чкаловском районе Нижегородской области. На площадке Центрального конструкторского бюро по судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК) им. Алексеева Володину показали процесс производство судов. Председатель Госдумы вместе с губернатором Глебом Никитиным и полпредом президента РФ в ПФО Игорем Комаровым осмотрели один из уже построенных "Метеоров".

"Вам нужно поверить в себя и заниматься созданием этих судов. С регионами нужно напрямую работать. Как вы работаете с тем же Санкт-Петербургом. Надо работать и Самарой, и Саратовом, и Волгоградом, и с другими волжскими городами", - сказал Володин.

Он поинтересовался у гендиректора ЦКБ по СПК Сергея Итальянцева, чем суда нового поколения отличаются от прежних, которые производили еще в Советском Союзе. Итальянцев отметил, что у новых "Метеоров" изменена крыльевая система, благодаря чему сокращается расход топлива. Кроме того, добавил он, улучшен комфорт пассажиров, а также условия управления для экипажа.

В беседе с журналистами Итальянцев отметил, что пассажирские места на новых судах отделены от машинного отделения техническими, это дополнительно обеспечивает шумозащиту. "Очень хорошая система кондиционирования, большое остекление", - объяснил он.

О "Метеорах"

"Метеор 120P" - скоростное пассажирское судно, рассчитанное на перевозку 120 человек на расстояние около 700 км со скоростью 65 км/ч. Головное судно спустили на воду в Нижегородской области в августе 2021 года.

Первые два "Метеора" работают уже вторую навигацию в ХМАО, третье судно строится для Нижнего Новгорода.