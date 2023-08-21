Lamoda в I полугодии открыла 100 пунктов выдачи заказов

Их общее количество превысило 700, сообщили в компании

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Онлайн-платформа Lamoda в первом полугодии 2023 года открыла 100 собственных пунктов выдачи заказов (ПВЗ), их общее количество превысило 700, сообщили ТАСС в пресс-службе Lamoda.

"В первом полугодии 2023 года компания значительно увеличила сеть собственных пунктов выдачи заказов: было открыто 100 ПВЗ, а общее число превысило 700. Количество сотрудников выросло более чем на 15%", - сообщили в пресс-службе. Кроме того, в текущем году компания расширила географию присутствия собственной логистической сети: в Мурманске были открыты два собственных ПВЗ и запущена доставка LM Express.

Ранее доставка в Мурманске осуществлялась через партнеров. В целом, в настоящее время доставка силами собственной службы LM Express доступна в более 1 тыс. крупных населенных пунктов России. Lamoda также сотрудничает с пятью партнерами, которые осуществляют доставку в регионах, где нет покрытия собственной логистической инфраструктурой платформы.

В компании сообщили, что за первое полугодие число партнерских пунктов выдачи заказов выросло на 10% и превысило 65 тыс. точек. Еще одним событием в рамках развития логистической инфраструктуры стал ввод нового транзитного склада в Санкт-Петербурге площадью более 5,5 тыс. кв. м. Всего у компании сейчас 135 транзитных складов.

"Мы считаем, что для поддержания высокого уровня обслуживания в нашей индустрии крайне важно заниматься развитием своих логистических мощностей. Например, мы видим, что собственные пункты выдачи заказов Lamoda обеспечивают лучший клиентский сервис и высоко эффективны", - сказал управляющий директор департамента доставки Lamoda Илья Стародубцев, слова которого привели в компании.

Lamoda - онлайн-платформа по продаже товаров из сферы моды, красоты и lifestyle. Компания основана в 2011 году. На платформе представлено более 10 млн товаров от 4 тыс. мировых и локальных брендов.