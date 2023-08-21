Додон заявил, что прекращение транзита газа через Украину повлечет рост цен в Молдавии

По словам экс-президента Молдавии, предстоящая зима будет сложной для страны в плане дороговизны энергоресурсов

КИШИНЕВ, 21 августа. /ТАСС/. Стоимость электроэнергии в Молдавии значительно вырастет в случае прекращения транзита российского газа через территорию Украины. С таким предупреждением выступил лидер Партии социалистов республики Игорь Додон в интервью телеканалу Cinema 1, фрагменты которого размещены в Telegram-канале политика.

"Если будет перекрыт транзит газа из России, а мы уже слышим о подобных намерениях, Приднестровье останется без голубого топлива. А если это случится, изменится стоимость электричества, которое мы сегодня потребляем. Тариф вырастет минимум в 1,5-2 раза, что повлечет за собой цепное повышение цен на все", - сказал бывший президент Молдавии Додон. Он считает, что предстоящая зима будет сложной для страны в плане дороговизны энергоресурсов.

13 июля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев вряд ли продлит договор о транзите российского газа в страны ЕС, срок действия которого истекает в конце 2024 года.

В настоящее время 95% импортируемой Молдавией электроэнергии поставляет расположенная в непризнанном Приднестровье Молдавская ГРЭС, принадлежащая российской компании "Интер РАО". Сейчас эта станция работает на российском газе, который поставляется Приднестровью в долг, что позволяет продавать на правый берег Днестра электроэнергию по $73 за 1 МВт·ч. В Румынии Молдавия докупает недостающие объемы примерно по €91 за 1 МВт·ч.