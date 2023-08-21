Промышленники из Москвы примут участие в бизнес-миссии в Иране

В ходе онлайн бизнес-миссии пройдут переговоры между столичными производителями и байерами из Ирана

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Московские промышленники примут участие в бизнес-миссии в Иране. Онлайн-переговоры пройдут с 28 августа по 15 сентября 2023 года, сообщили в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Московские компании продолжают осваивать новые рынки сбыта и налаживать международное сотрудничество, - сказал руководитель департамента Владислав Овчинский. - Видя большой спрос на нашу продукцию у зарубежных партнеров, центр "Моспром" проведет онлайн бизнес-миссию, в ходе которой пройдут переговоры между столичными производителями и байерами из Ирана. Предприятия впервые смогут наладить контакты с иранскими партнерами. Основные задачи, которые мы ставим перед собой в рамках ближайшей бизнес-миссии, - это расширение географии поставок продукции на рынок Ирана и реализация совместных проектов".

Представить свои изделия зарубежным покупателям при поддержке города смогут производители электрического оборудования, косметологической продукции, а также компании строительной, медицинской и других отраслей. Так, компания "Смарт-оптикс", специализирующаяся на производстве контактных линз, продемонстрирует свой продукт с целью заключения соглашения о сотрудничестве.

"В Иране высокий процент распространенности такого заболевания, как кератоконус, которое ухудшает качество зрения пациентов и требует серьезной реабилитации. Лучшим решением для коррекции зрения при этом заболевании являются склеральные линзы Skylens, производимые в нашей лаборатории SkyOptix", - добавил генеральный директор компании Максим Рябенко.

С 2019 года специалисты центра "Моспром" занимаются поддержкой столичного промышленного экспорта. Они анализируют целевые рынки для столичных производителей, изучают рисковый профиль, состояние отрасли и ее зависимость от экспорта и импорта. Эксперты проводят для компаний аналитические исследования, которые позволяют определить стратегию выхода на зарубежные рынки. В рамках байерской программы "Моспром" бесплатно и на основе конкретных экспортных потребностей помогает столичным компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивает участие московских производителей в международных выставках и бизнес-миссиях.