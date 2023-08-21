"Великолукский агропромышленный холдинг" заключил СЗПК на 30 млрд рублей

Предприятие планируют запустить в первом квартале 2024 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития России, Псковская область и компания "ВСГЦ", входящая в "Великолукский агропромышленный холдинг", заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Компания вложит более 30 млрд в строительство мясоперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Компания вложит более 30 млрд рублей в строительство завода. "Будет создано порядка 3 тыс. рабочих мест. Предприятие планируют запустить в первом квартале следующего года, а выйти на проектную мощность к 2028 году", - отмечается в сообщении.

По информации ведомства, ежегодный объем полуфабрикатов и готовой продукции превысит 284 тыс. тонн. Продукция будет предназначена как для рынка РФ, но и для экспорта - на Кубу, во Вьетнам и Гонконг.

Ранее в Псковской области СЗПК заключила компания "Титан-полимер". Соглашение направлено на осуществление проекта по производству полиэтиленовой пленки и гранул.

"Всего в стране действует более 50 СЗПК, а инвестиционный портфель механизма близок к 3 трлн рублей. Для регионов это значительный приток в экономику частных инвестиций и десятки тысяч будущих рабочих мест. Механизм СЗПК гарантирует инвестпроекту неизменность условий предпринимательской деятельности (налогов, таможенного регулирования, условий землепользования, градостроения и др.) и дает возможность компенсировать часть инфраструктурных затрат", - приводятся в сообщении слова замминистра экономического развития РФ Мурата Керефова.

Подать заявку на СЗПК можно через ГИС "Капиталовложения". Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.