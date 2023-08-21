В Челябинской области началась уборочная кампания

Всего в регионе предстоит обработать 1,96 млн га земли

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. /ТАСС/. Аграрии в Челябинской области начали уборку урожая, сообщил ТАСС первый заместитель министра сельского хозяйства региона Евгений Литвинов.

"В Челябинской области приступили к обмолоту яровой пшеницы. Новая техника высокопроизводительная, обеспечивает комфорт в работе и ускорение темпов работ. Предстоит убрать 1,96 млн га сельскохозяйственных культур, а это самая большая посевная площадь в Уральском федеральном округе", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что аграрии с начала года приобрели 159 тракторов и 63 комбайна, которые им значительно облегчают уборку урожая. "В целом приобрели различной техники уже на 2 млрд рублей. Теперь нужно собрать почти 2 млн тонн зерна", - отметил первый заместитель министра сельского хозяйства региона.

По его словам, сегодня самая высокая урожайность зерна регистрируется в Сосновском районе - 25,9 ц/га. В Аргаяшском и Красноармейском - 19 ц/га. В Агаповском районе - 16 ц/га, в Кизильском - 11,3 ц/га.