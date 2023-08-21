Объем египетского экспорта в страны БРИКС достиг рекордных $4,9 млрд в 2022 году

Объем импорта составил $26,4 млрд по сравнению с $23,6 млрд в 2021 году, увеличившись на 11,5%

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. Объем экспорта из Египта в страны БРИКС достиг в 2022 году рекордного значения в $4,9 млрд. Такие данные приводит Центральное агентство по общественной мобилизации и статистике Египта (CAPMAS)

"Увеличение объема египетского экспорта в страны БРИКС до рекордных $4,9 млрд в 2022 году по сравнению с $4,6 млрд в 2021 году, рост составил 5,3%", - говорится в отчете, опубликованном на сайте агентства.

Под данным CAPMAS, объем импорта составил $26,4 млрд по сравнению с $23,6 млрд в 2021 году, увеличившись на 11,5%. Как следует из отчета, Китай занял первое место по объему экспорта в Египет среди стран объединения ($14,4 млрд), за ним следует Россия с объемом в $4,1 млрд.

Объем торгового обмена между Египтом и странами БРИКС достиг $31,2 млрд в 2022 году по сравнению с $28,3 млрд в 2021 году, продемонстрировав рост на 10,5%, сообщило агентство.

19 августа председатель Египетского совета по иностранным делам, бывший министр иностранных дел Мухаммед аль-Ораби сообщил корреспонденту ТАСС, что Каир намерен выступить с просьбой о вступлении в БРИКС на предстоящем 22-24 августа саммите объединения и рассчитывает на поддержку России в этом вопросе.

В прошлом году президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выдвинул правительству предложение присоединиться к Новому банку развития БРИКС, на заседании в декабре кабинет министров поддержал эту инициативу и утвердил проект решения главы государства. В конце января парламент республики одобрил соглашение, позволяющее стране вступить в финансовый институт. 14 июня посол РФ в Каире Георгий Борисенко подтвердил, что Египет подал заявку на вступление и в само объединение.