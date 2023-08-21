Bloomberg: Индонезия смягчит правила использования солнечной энергии до 2025 года

По данным агентства, правительство отменит требование использовать в основном материалы собственного производства в проектах солнечной энергетики

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Индонезия временно смягчит правила использования солнечной энергии, чтобы привлекать больше инвестиций в зеленую экономику. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его информации, правительство отменит требование использовать в основном материалы собственного производства в проектах солнечной энергетики. Действие этой нормы приостанавливается до 2025 года, когда в Индонезии должен заработать первый завод по производству солнечных батарей. По самым скромным подсчетам, республика сможет генерировать более чем в 4 000 раз больше солнечной энергии, чем сейчас, уточняет агентство.

Ускорение перехода к новой энергетике является одним из приоритетов президента Джоко Видодо. Отмена упомянутого выше требования включена в проект инвестиционного плана партнерства "Справедливая энергетическая трансформация" стоимостью $20 млрд, который президент Индонезии согласовал с президентом США Джо Байденом и лидерами других стран, уточняет агентство.