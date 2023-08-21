Воробьев поблагодарил Путина за решения по развитию Московского транспортного узла

Отдельно глава Московской области также отметил поддержку президента в части проектов строительства дорог по концессионным соглашениям

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным поблагодарил его за принятые решения по развитию Московского транспортного узла, в том числе за реализацию проекта МЦД.

"Также хотел поблагодарить, Владимир Владимирович: мы на днях открыли МЦД. Вообще тема транспорта и развития Подмосковья - она просто ключевая. <…> Если бы не ваше решение по развитию Московского транспортного узла, когда мы построили более двух десятков путепроводов, невозможно было бы проехать. Потому что частота сообщения МЦД-3, МЦД-4, который мы будем открывать, она пять минут, это значит, шлагбаум всегда закрыт. И тогда вы поддержали, и мы начали строительство, очень заметное строительство путепроводов, и сейчас строим с вашей поддержкой, правительства еще четыре путепровода как раз на этих направлениях", - сказал Воробьев.

Отдельно он также отметил поддержку президента в части проектов строительства дорог по концессионным соглашениям. "Это дороги, которые стыкуются с Москвой, с хордами московскими, и разгружают улично-дорожную сеть и позволяют экономике развиваться, и все, что с этим связано, для нас очень-очень важно", - добавил губернатор.