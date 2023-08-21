СМИ: Эрдоган надеется обсудить с Путиным зерновую сделку лично в сентябре

Президент Турции заявил, что скоро глава турецкого МИД может прибыть в Россию

АНКАРА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре для обсуждения зерновой сделки. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"В сентябре будет встреча G20 в Индии и ГА ООН в США. Если мы найдем возможность в этом напряженном графике, то встретимся и поговорим с господином Путиным с глазу на глаз. Наша цель - это позитивное отношение России в зерновой сделке. Скоро наш глава МИД может прибыть в Россию", - сказал Эрдоган.

Он добавил, что вопрос зерновой сделки обсуждается в ходе его контактов с Путиным по телефону. Эрдоган также отметил "важность ведения этой работы [по зерновому соглашению] очно, поскольку так эффективнее можно получить результат".

Относительно вероятности новых попыток провести мирные переговоры между Москвой и Киевом при посредничестве Анкары турецкий лидер отметил, что он "стремится к этому и прилагает усилия". "Мы всесторонне обсуждали эту тему и во время визита [президента Украины Владимира] Зеленского, и в ходе саммита НАТО. Я хотел бы, чтобы оба лидера [России и Украины] здесь при нашем посредничестве добились результата", - сказал он.

Ранее в пресс-службе администрации Эрдогана ТАСС сообщили, что сейчас конкретики относительно личных переговоров Эрдогана и Путина нет. При этом источник ТАСС в Анкаре назвал визит российского лидера в Турцию маловероятным.