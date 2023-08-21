21 августа, 11:30

"Уральские авиалинии" с 28 октября запустят рейсы в Лаос из Владивостока и Новосибирска

Полеты будут осуществляться один раз в неделю

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 августа. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" с 28 октября возобновит чартерные рейсы из Владивостока во Вьентьян в Лаосе, кроме того, появится новый рейс по этому направлению из Новосибирска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Это чартерный рейс в партнерстве с туроператором "РусАзия". В этом году по их инициативе был добавлен дополнительный город - Новосибирск. Полеты будут выполняться один раз в неделю из Владивостока и один раз в неделю из Новосибирска с 28 октября", - сообщили в пресс-службе.

Прямое авиасообщение между Владивостоком и Вьентьяном начало действовать 29 октября 2022 года. В феврале авиакомпания "Уральские авиалинии" сократила частоту чартерных рейсов, а затем сообщила о приостановке авиасообщения в марте.

"Уральские авиалинии" - одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. Воздушный флот состоит из самолетов концерна Airbus. 

Теги:
ЛаосРоссияПриморский крайНовосибирская область
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