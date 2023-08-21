Тайвань в 2024 году увеличит оборонный бюджет на 3,5%

Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила, что общий бюджет в размере 606,8 млрд новых тайваньских долларов в том числе "включает в себя отчисления в фонды и чрезвычайный бюджет"

ГОНКОНГ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня намерены в 2024 году увеличить оборонный бюджет острова на 3,5% по сравнению с 2023 годом, до 606,8 млрд новых тайваньских долларов ($19 млрд). Об этом заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Согласно представленному ей проекту бюджета, расходы на оборону в 2024 году достигнут 2,5% от ВВП. В местной валюте оборонный бюджет на 2024 год достиг рекордного показателя - в 2023 году он составил 586,3 млрд тайваньских долларов. В долларовом эквиваленте оборонный бюджет на 2024 год снизился на 2% (с $19,4 до $19 млрд) на фоне ослабления тайваньского доллара к доллару США за последний год на 5,1%.

По словам главы администрации острова, общий бюджет в размере 606,8 млрд новых тайваньских долларов в том числе "включает в себя отчисления в фонды и чрезвычайный бюджет". Для принятия проекта бюджета требуется одобрение Законодательного юаня (высший законодательный орган острова).

Как сказала Цай Инвэнь, слова которой приводятся в документе на сайте администрации острова, "Тайвань должен продолжить усиливать свою обороноспособность, демонстрировать решительность к самообороне, обеспечивать безопасность и интересы и добиваться еще большей международной поддержки".

Основным поставщиком вооружений для армии Тайваня являются США. В настоящее время портфель невыполненных поставок американского оружия острову достигает около $19 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.