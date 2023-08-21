Минфин поддержал проработку инициативы о кредитных каникулах для многодетных семей

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова отметила, что в среднем на погашение кредитов у россиян уходит примерно 10% дохода, а около трети имеющих кредиты жителей тратят на погашение 80% доходов

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство финансов РФ поддержало предложение первого зампреда думского комитета по просвещению Яны Лантратовой ("Справедливая Россия - За правду") о комплексной проработке вопроса предоставления кредитных каникул многодетным семьям. Об этом депутат сообщила в своем Telegram-канале.

"Сообщаем о поддержке идеи комплексной проработки вопроса предоставления кредитных каникул многодетным семьям и отмечаем необходимость более детального обсуждения конкретных параметров такого механизма, в том числе с учетом позиций участников финансового рынка в рамках проработки соответствующих поручений президента РФ", - говорится в ответе министерства, которое приводит Лантратова.

Парламентарий отметила, что в среднем на погашение кредитов у россиян уходит примерно 10% дохода, а около трети имеющих кредиты россиян тратят на погашение кредитов 80% своих доходов. "Поддержка многодетных семей в этой сфере приобретает особую актуальность", - подчеркнула она.

Ранее Лантратова направила письмо вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением рассмотреть возможность введения льготных условий для получения кредитных каникул многодетными семьями.