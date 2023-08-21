Нижегородская область в 2024 году планирует почти вдвое увеличить перевозку на СПК

По словам главы региона Глеба Никитина, число пассажиров судов на подводных крыльях вырастет до 150 тыс. человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 августа. /ТАСС/. В Нижегородской области в 2024 году планируют увеличить практически в два раза перевозки на судах на подводных крыльях, сообщил губернатор Глеб Никитин на выездном совещании думского совета, которое проходит на заводе по производству СПК в Чкаловском районе региона.

"В текущем году планируется 80 тыс. пассажиров [перевезти], в 2024 году планируем достичь показателя 150 тыс. пассажиров, то есть практически в два раза рост за один год", - сказал Никитин.

Он отметил, что регион первым по собственной инициативе начал развивать флотилию судов на подводных крыльях. Это удалось сделать, в том числе, благодаря программе льготного лизинга.

В Нижегородской области курсируют суда на подводных крыльях "Валдай", которые ходят, в том числе, до городов Бор, Балахна, Городец, Чкаловск, Чебоксары (Чувашия), поселка Юрино (Марий Эл).

21 августа в Чкаловском районе Нижегородской области проходит совещание думского совета, на котором обсуждаются вопросы развития речного транспорта в Российской Федерации. Совещание проводит спикер Госдумы Вячеслав Володин.