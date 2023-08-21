"Автотор" осенью начнет выпуск новых моделей BAIC и Kaiyi

Холдинг намерен производить кроссоверы BAIC X55, X75 и Kaiyi X7 Kunlun

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Холдинг "Автотор" запустит осенью текущего года производство двух моделей BAIC и одной модели Kaiyi. Это следует из презентации компании, представленной на пресс-конференции в рамках форума MIMS.

Так, "Автотор" осенью начнет выпуск двух среднеразмерных кроссоверов BAIC X55 и X75. Также осенью компания запустит производство кроссовера Kaiyi X7 Kunlun.

Ранее председатель совета директоров "Автотор холдинга" Валерий Горбунов сообщал, что компания планирует до конца 2023 года увеличить производство автомобилей до 20 моделей.

В январе текущего года "Автотор" начал промышленную сборку китайского седана Kaiyi E5, а в апреле - автомобилей китайского бренда BAIC. Также калининградское предприятие занимается производством автомобилей китайских брендов SWM и JMC.

О компании

Компания "Автотор" основана в 1994 году в Калининграде. Предприятие первым в России начало выпуск автомобилей иностранных брендов.

Производство ведется с мая 1997 года, общий объем производства превысил 2,5 млн автомобилей.