Индекс Гонконгской биржи упал до минимума с ноября 2022 года

Он снизился на 1,86% до отметки 17 623

ГОНКОНГ, 21 августа. /ТАСС/. Индекс Hang Seng Гонконгской фондовой биржи на фоне снижения ставки LPR Народным банком Китая снизился на 327,56 пункта (-1,82%), упав до отметки 17 623. Как свидетельствуют данные торговой площадки, это минимальный показатель с 28 ноября 2022 года.

Hang Seng China Enterprises Index также сократился на 116,35 пункта (1,89%) - до отметки 6 030,64.

Индекс Гонконгской фондовой биржи падает с 10 августа на фоне продаж инвесторами акций китайских компаний. За прошлую неделю он снизился на 6,7%. В общей сложности с начала августа Hang Seng упал на 11,9%.

Народный банк Китая (Центробанк) понизил в августе ставку по годовым кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на 0,1 п.п., до 3,45%. Процент для займов на пять лет в текущем месяце остался неизменным и составляет 4,2%.

В 2023 году понижение годовой ставки происходило дважды - первый раз в июне, до 3,55%. LPR на пять лет изменилась в том же месяце, опустившись до 4,2%.