В Иране заявили о возможности введения эмбарго странами ОИС на товары из Швеции и Дании

Этот вопрос рассмотрят главы МИД государств членов организации, сообщил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян

ДУБАЙ, 21 августа. /ТАСС/. Страны члены Организации исламского сотрудничества (ОИС) рассмотрят возможность введения эмбарго на покупку товаров из Швеции и Дании на фоне повторяющихся акций с осквернением Корана. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"От имени Исламской Республики Иран я хотел бы предупредить правительства и полицию Швеции и Дании, что исламский мир и исламская умма не потерпят продолжающихся [акций с] осквернением священного Корана", - цитирует его иранское агентство Fars. "На встрече министров иностранных дел стран ОИС была озвучена идея введения эмбарго на шведские и датские товары со стороны исламского мира, этот вопрос будет рассмотрен главами МИД", - добавил он.

20 августа МИД Ирана вызвал временных поверенных в делах Дании и Швеции в исламской республике в связи с повторяющимися случаями осквернения копий Корана в этих странах. На встречах с ними иранский дипломат отметил, что правительства Дании и Швеции несут полную ответственность за последствия таких действий.

31 июля в онлайн-формате состоялось внеочередное заседание Совета министров иностранных дел стран - членов ОИС, посвященное акциям сожжения Корана в Швеции и Дании. По итогам заседания министры приняли резолюцию, в которой выразили обеспокоенность возрождением расистских движений и крайне правого экстремизма и потребовали немедленного прекращения экстремистских действий. Совет также призвал международное сообщество предпринять шаги для предотвращения осквернения религиозных святынь, в том числе Корана.