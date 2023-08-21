Венгрия будет получать СПГ из Катара с 2027 года

Компании двух стран уже прорабатывают вопросы об объемах и маршрутах поставок, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто

БУДАПЕШТ, 21 августа. /ТАСС/. Венгрия достигла с Катаром политической договоренности о закупке у него сжиженного природного газа (СПГ) начиная с 2027 года, компании двух стран уже прорабатывают вопросы об объемах и маршрутах поставок. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам визита в Будапешт эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который провел встречи с президентом Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном.

"Катар является крупнейшим в мире экспортером СПГ, однако сейчас все его мощности уже задействованы. Поэтому мы заключили политическое соглашение, согласно которому мы можем рассчитывать на энергоснабжение [со стороны Катара] с 2027 года. Наши коммерческие компании уже начали технические переговоры о количестве СПГ и маршрутах, по которым мы сможем получать сжиженный природный газ", - сказал глава МИД в видеообращении в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Венгрия и Катар приступили к предварительным переговорам по вопросу о поставках газа в декабре 2022 года. Венгрия рассчитывает получать катарский СПГ через терминалы на побережье Адриатического моря в Хорватии. Переговоры об этом ведут венгерская компания MVM и катарская государственная компания QatarEnergy.

Ранее Сийярто заявлял, что если Хорватия, как и обещала, расширит мощности терминала на острове Крк, то появится возможность поставок катарского газа в ближайшие три года. Катар обладает третьими по величине в мире запасами природного газа и за последние годы существенно нарастил экспорт СПГ.

В соответствии с политикой диверсификации правительство Венгрии ищет новые источники энергоносителей и маршруты их поставок, налаживая в этих целях взаимодействие с такими странами, как Азербайджан, Катар, Турция, Туркмения. В то же время оно не отказывается от сотрудничества с прежними партнерами, в первую очередь с Россией. Как отмечал Сийярто, диверсификация "не означает замены одного поставщика на другого, тем более если речь идет о надежном поставщике".

Россия пока остается основным поставщиком газа в Венгрию. В сентябре 2021 года компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа в Венгрию по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в страну поступило 4,8 млрд куб. м газа.