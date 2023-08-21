В Херсонской области заключили соглашение еще на 400 тонн питьевой воды для жителей

Врио губернатора Владимир Сальдо уточнил, что часть артезианских скважин стала непригодна к использованию по микробиологическим и санитарно-химическим показателям

ГЕНИЧЕСК, 21 августа. /ТАСС/. Власти Херсонской области подписали соглашение с предпринимателями о поставках жителям региона еще 400 тонн бутилированной воды. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора Владимир Сальдо.

"За июнь-июль доставлено около 1 тыс. тонн в пластиковых бутылках, кроме этого, вода доставляется автоцистернами. На август правительство Херсонской области заключило с предпринимателями месячный контракт на поставку ежедневно по 10 тонн бутилированной воды, а также соглашение на еще 400 тонн на безвозмездной основе", - сказал он.

Сальдо уточнил, что часть артезианских скважин стала непригодна к использованию по микробиологическим и санитарно-химическим показателям. "Это, в первую очередь, некоторые населенные пункты Горностаевского и Ивановского округов, отдельные - Каховского, Новокаховского и некоторых других округов. В связи с этим мы наладили бесперебойный подвоз питьевой воды в нуждающиеся населенные пункты", - добавил он.