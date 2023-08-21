"Мегафон" выплатил дивиденды на сумму 26 млрд рублей из прибыли прошлых лет

Дивиденды были выплачены 20 апреля, говорится в отчете компании

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор "Мегафон" выплатил дивиденды из прибыли прошлых лет в сумме 26 млрд рублей, говорится в отчете компании.

"20 апреля 2023 года годовое общее собрание акционеров компании утвердило выплату дивидендов в сумме 26 млрд рублей, или 41,94 рубля на одну обыкновенную акцию исходя из прибыли прошлых лет", - отмечается в отчете.

Дивиденды были выплачены 20 апреля.

До этого акционеры "Мегафона" одобряли дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 112,9 рубля на обыкновенную акцию. Всего на выплаты было направлено 69,9 млрд рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет. За 2021 год дивиденды не выплачивались.

Чистая прибыль "Мегафона" по МСФО по итогам января - июня 2023 года составила 26,9 млрд рублей.

"Мегафон" - российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги сотовой связи. Крупнейшим акционером компании является USM Group.