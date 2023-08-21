Иран направит торгового атташе в Бразилию для диверсификации экспорта

Тегеран планирует запустить прямую судоходную линию между двумя странами, а также направлять делегации для участия в торговых выставках в Бразилии

ТЕГЕРАН, 21 августа. /ТАСС/. Иран намерен направить торгового атташе в Бразилию для развития экономического сотрудничества со странами Латинской Америки. Об этом сообщил глава Организации содействия торговле Ирана Мехди Зейгами.

Как он заявил на конференции, посвященной развитию торговли между Ираном и Бразилией, Тегеран планирует запустить прямую судоходную линию между двумя странами, а также направлять делегации для участия в торговых выставках в Бразилии.

По данным агентства Mehr, Иран является крупным экспортером удобрений и других продуктов нефтепереработки, а импортирует из Бразилии корма для животных. Как отметил Зейгами, в Бразилии уже действует представительство Ирана, занимающееся главным образом диверсификацией экспорта.

2 мая президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что после вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Тегеран решил подать заявку в БРИКС и готовится присоединиться к этой группе стран. 1 июня министры иностранных дел стран БРИКС на встрече в Кейптауне на юго-западе ЮАР рассмотрели концепцию расширения объединения, однако решили направить документ на доработку. На следующий день прошла встреча "Друзей БРИКС", в которой приняли участие главы МИД стран - членов сообщества и еще 12 государств Глобального Юга, которые высказали пожелание вступить в сообщество.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны.