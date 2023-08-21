Финансовый регулятор ЮАР не выявил нарушений валютных правил президентом республики

Утверждения о том, что Сирил Рамапоса виновен в финансовых нарушениях в связи с кражей три года назад крупной суммы с его фермы, не имеют под собой никаких оснований, отметил управляющий Резервного банка страны Лесетжа Кганьяго

ПРЕТОРИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Президент ЮАР Сирил Рамапоса не нарушал национальные правила валютного контроля. Утверждения о том, что он виновен в финансовых нарушениях в связи с кражей три года назад крупной суммы в наличных долларах США с его фермы, не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил управляющий Резервного банка ЮАР (выполняет функции центробанка) Лесетжа Кганьяго по итогам тщательного расследования финансовой стороны произошедшей кражи.

"Исходя из имеющихся фактов, мы пришли к выводу, что президент Рамапоса не причастен к любым финансовым правонарушениям в связи с этой кражей, - заявил Кганьяго. - Банк установил, что транзакция не была совершена, и, следовательно, нет условий для каких-либо нарушений правил валютного контроля".

Деньги были получены за быков, которых выращивают на ферме, однако они не были переданы потенциальному покупателю.

В июне группа следователей пришла к выводу, что Рамапоса не нарушал конституцию или какие-либо законы в деле о краже с его личной фермы крупной суммы. Сейчас к аналогичному выводу об отсутствии нарушений пришли и надзирающие финансовые власти.

Администрация президента ЮАР сообщила, что глава государства ознакомился и принял во внимание результаты расследования Резервного банка.

Дело "Фала-фала"

Бывший глава Службы государственной разведки ЮАР Артур Фрейзер 1 июня 2022 года обвинил президента в сокрытии обстоятельств хищения в феврале 2020 года $4 млн на принадлежащей главе государства ферме. По словам Фрейзера, у него есть доказательства того, что Рамапоса совершил уголовное преступление, включая похищение людей и препятствование правосудию.

Дело стало известно в ЮАР как "Фала-фала" по названию принадлежащей президенту фермы, которая расположена на севере страны в провинции Лимпопо.

Заговор с целью грабежа был, по версии Фрейзера, организован с участием обслуживающего персонала фермы, значительную часть денег вывезли в Кейптаун, где ее обменяли на южноафриканские ранды. Бывший разведчик утверждает, что Рамапоса не обращался в национальную полицию для расследования случившегося, а попросил власти соседней Намибии предоставить информацию о грабителях, часть которых были гражданами соседней страны. Одновременно Фрейзер считает, что глава государства нарушил валютное регулирование, не сообщив финансовым властям о крупной сумме наличности в иностранной валюте, которая хранилась у него на ферме.

В свою очередь Рамапоса заявил, что не нарушал закон и все обвинения, выдвинутые Фрейзером, являются ложными. При этом он признал, что с его фермы были украдены наличные на $580 тыс., которые хранились под подушками дивана. Деньги были получены от бизнесмена из Судана за породистых быков, которых выращивают на ферме. Однако быки не были переданы бизнесмену.

Решение парламента

Оппозиция немедленно подняла в национальном парламенте вопрос о необходимости начать процесс импичмента Рамапосы. Решением спикера нижней палаты была сформирована независимая комиссия из трех юристов, задача которой состояла в даче парламенту рекомендаций по дальнейшим шагам. В конце ноября комиссия опубликовала доклад, где был сделан вывод о том, что президент, возможно, допустил серьезные нарушения конституции, нарушил закон о борьбе с коррупцией и совершал действия, не совместимые с должностью главы государства.

Лидеры оппозиции заявили, что выводы комиссии открывают путь к слушаниям по импичменту главы государства. Однако, чтобы запустить этот процесс, оппозиции необходимо было получить большинство в нижней палате парламента. Доклад поступил на рассмотрение парламента в декабре. При голосовании 214 депутатов отвергли рекомендации комиссии, не допустив начала процесса, который мог привести к импичменту главы государства. За его начало проголосовали 148 депутатов.

Между тем против Фрейзера в ЮАР начато расследование по подозрению в превышении полномочий, когда он уже в должности главы департамента исправительных учреждений принял в сентябре 2021 года решение освободить по состоянию здоровья отбывавшего тюремный срок бывшего президента страны Джейкоба Зуму.