Россия расширит торгово-экономические связи со странами АСЕАН

Согласно заявлению Минэкономразвития РФ, российская сторона поддержала подключение страны к участию в консультациях по конкурентной политике

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россия обсуждает расширение торгово-экономических связей с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), говорится в сообщении Минэкономразвития РФ.

В АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

21 августа 2023 года в индонезийском городе Семаранг состоялись 12-е консультации министров экономики Россия - АСЕАН.

В рамках встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах, как наращивание экспорта агропромышленной продукции и энергоресурсов, расширение сети соглашений о свободной торговле ЕАЭС-АСЕАН, укрепление финансовой стабильности, развитие туризма и открытие прямых авиарейсов с заинтересованными странами АСЕАН, укрепление сотрудничества в области цифровой экономики и электронной торговли.

"Российская сторона предложила начать консультации с АСЕАН по вопросам климатической повестки, а также поддержала подключение России к участию в консультациях по конкурентной политике", - отмечается в сообщении Минэкономразвития.

Помимо консультаций министров экономики Россия - АСЕАН в Семаранге состоялись двусторонние встречи с представителями профильных ведомств Таиланда и Камбоджи. Основной целью переговоров стали вопросы двустороннего сотрудничества по вопросам реализации совместных инвестиционных проектов и увеличения объемов торговли со странами Юго-Восточной Азии.