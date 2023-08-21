Свыше 30 компаний Подмосковья получили субсидии по франшизе

Для получения субсидии компания должна быть зарегистрирована в области, открыта в рамках франшизы не ранее 1 января 2020 года, затраты должны быть понесены не ранее 1 января 2022 года

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Более 30 субъектов малого и среднего предпринимательства Московской области стали получателями субсидии для бизнеса по франшизе. Общая сумма поддержки превысила 15 млн рублей, в понедельник сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

"Субсидия для бизнеса по франшизе работает в Подмосковье второй год. В прошлом году ее получателями стали 57 компаний из сектора МСП. В этом году для удобства предпринимателей подать заявку на получение этой поддержки можно до конца года. На сегодняшний день определены первые получатели субсидии для бизнеса по франшизе: ими стали 35 субъектов МСП. Общая сумма поддержки составит порядка 15,2 млн рублей", - сказала Зиновьева.

Как уточнили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья, получателем субсидии стала компания "Экспертная медицина" из городского округа Королев. Предприятие работает под брендом CMD и специализируется на оказании медицинских лабораторно-диагностических услуг. Еще одним получателем субсидии является компания "Брекс" из Ленинского округа, оказывающая деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию.

В министерстве рассказали, что для получения субсидии компания должна быть зарегистрирована в Московской области, открыта в рамках франшизы не ранее 1 января 2020 года, а затраты должны быть понесены не ранее 1 января 2022 года. Предприятие не должно находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, а также не иметь задолженностей более 3 тыс. рублей.