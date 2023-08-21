"Мегафон" продает холдингу USM долю в бизнес-центре "Оружейный"

В отчетности сотового оператора говорится, что группа подписала договор о реализации своей 50% доли в холдинговой компании, владеющей 100% долей в "Садовом Кольце", со связанной стороной ООО "ЮэСэМ Телеком" за вознаграждение в размере 4,2 млрд рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сотовый оператор "Мегафон" продает холдингу USM свою долю в бизнес-центре "Оружейный", где располагается штаб-квартира оператора. Об этом говорится в отчетности компании.

"В марте 2023 года группа приняла решение о выбытии доли в совместном предприятии АО "Садовое Кольцо" и совершила ряд связанных сделок. Группа подписала договор о реализации своей 50% доли в холдинговой компании, владеющей 100% долей в "Садовом Кольце", со связанной стороной ООО "ЮэСэМ Телеком" за денежное вознаграждение в сумме 4,2 млрд рублей", - сказано в отчетности.

Как отмечается в отчетности, "Мегафон" зарегистрировал компанию "Оружейный, 41", и в мае - июне 2023 года в ходе сделок офисное здание, где располагается штаб-квартира оператора, которым владело "Садовое Кольцо", было передано компании "Оружейный, 41" под совместный контроль "Сбербанка" и USM. "В результате вышеперечисленных сделок, группа признала убыток от выбытия инвестиции в совместное предприятие на сумму 496 млн рублей",- говорится в отчетности.