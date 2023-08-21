"Ростелеком" прокомментировал данные о тестировании спецпортала для просмотра YouTube

В пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что проводили тестирование для развития продуктов с видео

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. "Ростелеком" проводил ограниченное тестирование для развития собственных продуктов с видео, а для внутренней команды был предоставлен аналитический функционал пользовательского поведения на YouTube. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Ростелекома".

"Нами проводилось ограниченное тестирование для целей развития собственных продуктов с видео. Для внутренней команды тестировщиков был развернут аналитический функционал пользовательского поведения на одной из самых популярных платформ видеохостинга. Полученные данные помогут повысить удобство наших сервисов", - рассказали в "Ростелекоме", в ответ на запрос ТАСС о тестировании специального портала для просмотра YouTube.

Ранее в Telegram-каналах написали, что сотрудникам "Ростелекома" предлагалось протестировать "сервис доступа к YouTube". Так, в рамках теста YouTube было предложено смотреть не напрямую, а через специально созданный сайт ytonline.ru.