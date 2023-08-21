В ведомстве ожидают, что динамика цен на него в этом году не превысит уровень общей инфляции

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Минсельхоз опроверг информацию о существенном росте цен на хлеб в России и ожидает, что динамика цен на него в этом году не превысит уровень общей инфляции. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью. Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции", - говорится в сообщении министерства.

По данным Минсельхоза, самообеспеченность России зерном значительно превышает внутренние потребности (185,4% по итогам 2022 года). Так, на фоне рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже уровней за аналогичный период 2022 года.

Кроме того, стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегменте. При этом цены на муку у производителей на данный момент примерно на 15% ниже, чем годом ранее.

"Текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий. Стоит отметить, что основная доля производственных затрат в этом сегменте приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования", - добавили в министерстве.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что осенью хлеб в России подорожает на 10% на фоне выхода из зерновой сделки, обвала рубля и санкций.