Россельхознадзор запретил поставки яблок, персиков и черешни из Новой Зеландии

Это связано с выявлением бурой монилиозной гнили, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 22 августа 2023 года запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии в связи с выявлением карантинного объекта - бурой монилиозной гнили, сообщила пресс-служба ведомства.

"С 22 августа 2023 года Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, а также происхождением из этой страны. Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - бурая монилиозная гниль", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Россельхознадзора, речь идет, в частности, о поставках свежих яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов и слив. При этом в основном в Россию из Новой Зеландии поставлялись яблоки.

В ведомстве подчеркнули, что в случае заноса этой болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до 9 млрд рублей. Возбудитель бурой монилиозной гнили вызывает ожог цветков и листьев, что снижает продуктивность деревьев. Повреждаемыми культурами являются яблоня, груша, черешня, вишня, абрикос, персик, нектарин, алыча, слива, мушмула, айва, хеномелес, боярышник, а также кизил и виноград.