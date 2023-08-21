Минэкономики Швейцарии реорганизовало службу контроля за санкциями

Согласно заявлению правительства страны, сформируют новое подразделение под названием "Экспортный контроль и санкции"

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство экономики Швейцарии провело реорганизацию службы контроля за санкциями и экспортом, чтобы "упростить внутренние процедуры принятия решений". Как сообщило правительство страны, с 1 сентября в Государственном секретариате экономики (SECO) будет сформировано новое подразделение - "Экспортный контроль и санкции".

В сообщении говорится, что "политическая чувствительность" вопроса о санкциях "усилилась в последние годы", особенно в свете событий на Украине. Занимающийся санкциями в SECO сектор "был значительно расширен после того, как Швейцария переняла санкции, введенные Европейским союзом против России", и эффективность этого подразделения "повысилась в последние месяцы". В рамках нынешней реформы руководство Минэкономики решило "отделить политически чувствительную тематику" от вопросов "обслуживания двусторонних экономических отношений" и "объединить их в центр экспортного контроля и санкций. Такая реорганизация, считают в Берне, "упростит внутренние процедуры и принятие решений", а также "позволит лучше учитывать политический вес этих досье".

Новое подразделение будет включать такие направления работы, как "санкции", "контроль за экспортом промышленных товаров" и "контроль за экспортом товаров военного назначения". Реорганизация не предполагает увеличения штатной численности SECO.

Не участвующая в ЕС Швейцария поддержала, несмотря на свой нейтральный статус, все 11 пакетов санкций Евросоюза против России, введенных в связи с российской специальной военной операцией на Украине. Правительство РФ утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.