Бербок заявила о поддержке ЕС санкций ECOWAS против Нигера

Глава МИД Германии отметила, что Евросоюз также планирует ввести рестрикции

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Европейский союз поддерживает усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по урегулированию кризиса в Нигере, в том числе введенные сообществом санкции против мятежников. ЕС планирует ввести аналогичные рестрикции, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

"Мы самым решительным образом осуждаем путч. И мы приветствуем то, как решительно и сплоченно ECOWAS отреагировало на этот кризис в Нигере", - сказала Бербок на совместной пресс-конфренции по итогам переговоров со своей коллегой из Сенегала Айсатой Таль Саль. Германия и Европейский союз, по словам Бербок, "поддерживают двуединый подход ECOWAS: дипломатию и давление". "Мы поддерживаем решение ECOWAS ответить санкциями. Поэтому мы как Европейский союз хотим ввести аналогичные санкции с европейской стороны", - заявила глава МИД ФРГ.

"Мы поддерживаем ECOWAS в его усилиях по поиску дипломатического решения этого кризиса. Тем не менее мы также поддерживаем ECOWAS в продолжении давления, чтобы дать понять, что нельзя привыкнуть к переворотам в демократически избранных странах и что мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать, что не будет дальнейших нежелательных последствий, что президент Нигера наконец снова сможет жить в условиях свободы и безопасности и что демократически избранное правительство снова будет у власти", - резюмировала глава внешнеполитического ведомства Германии.

В то же время Бербок заметила, что власти Германии находятся в постоянном контакте с ECOWAS и Африканским союзом. Кроме того, по словам министра, члены правительства ФРГ регулярно проводят телефонные переговоры с нигерийской стороной.

18 августа комиссар по вопросам мира и безопасности ECOWAS Абдель Фатау Мусах по итогам прошедшей в столице Ганы встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил государств сообщества заявил, что точная дата начала военной интервенции определена. Ее пока официально не объявили.