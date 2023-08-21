Стоимость пострадавших от ливня товаров Wildberries оценили в 15 млн рублей

Компания указывает, что точный размер ущерба эксперты установят после завершения инвентаризации

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Предварительная стоимость товаров, которые пострадали в результате повреждения крыши склада Wildberries после ливня в подмосковной Электростали, оценивается в размере 15 млн рублей, говорится в сообщении Wildberries.

"Предварительная стоимость товаров, пострадавших в результате аномальных осадков в Подмосковье, составляет около 15 млн рублей. В эту сумму входят как собственные товары Wildberries, так и товары продавцов платформы: в основном это одежда и обувь", - отмечается в сообщении.

Компания указывает, что точный размер ущерба эксперты установят после завершения инвентаризации. "Продавцам будет выплачена компенсация", - добавили в Wildberries.

20 августа в Wildberries сообщили, что на складе компании в Электростали сильный ливень повредил крышу, в результате чего вода попала внутрь на площадь порядка 500 кв. м. Сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. Компания указывала, что на объекте начались восстановительные работы, склад продолжает работу в стандартном режиме.