В Калининградской области зарегистрировались первые дочки VK

Компании были зарегистрированы в реестре участников специального административного района на территории острова Октябрьский

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Три компании, являющиеся частью холдинга VK, "ВК ЭКВИТИ", "ВК образовательные технологии" и "ВК МГЛ Лимитед" зарегистрировались в реестре участников специального административного района (САР) на территории острова Октябрьский в Калининградской области. Это следует из данных реестра САР.

Компании были зарегистрированы как международные компании общества с ограниченной ответственностью.

В начале августа акционеры и совет директоров VK утвердили перерегистрацию юридического лица с Британских Виргинских островов в Россию - в специальный административный район на острове Октябрьский Калининградской области. 12 сентября VK прекратит листинг глобальных депозитарных расписок и старших необеспеченных конвертируемых облигаций с Лондонской фондовой биржи и проведет первичный листинг акций компании на Московской бирже.