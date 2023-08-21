"Чат с соседями" стал доступен в тестовом режиме в приложении "Госуслуги. Дом"

Сервис работает на платфоме "VK мессенджера"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Сервис "Чат с соседями" стал доступен в тестовом режиме в нескольких регионах в приложении "Госуслуги. Дом". Сервис работает на платфоме "VK мессенджера", сообщили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

"В приложении "Госуслуги. Дом" появились чаты с соседями. Сервис работает на платформе "VK мессенджера". Он разработан при поддержке Минстроя и Минцифры оператором ГИС ЖКХ и "Госуслуги. Дом" - АО "Оператор информационной системы", - рассказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в настоящее время сервис доступен в пилотном режиме жителям Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга и ХМАО-Югры. Чтобы им воспользоваться, нужно установить версию приложения "Госуслуги. Дом" от 15 августа. "В соседском чате можно решить любые вопросы, касающиеся жизни в доме, предоставления и оплаты услуг ЖКХ", - пояснили в Минцифры.

Чатами, как и другими сервисами "Госуслуги. Дом", в настоящее время могут пользоваться только подтвержденные по данным Росреестра собственники квартир. В будущем собственники смогут предоставлять доступ арендаторам своих квартир, однако участие в чате необязательно.

Мобильное приложение "Госуслуги. Дом" помогает решить любые вопросы ЖКХ в одном месте. В приложении можно передать показания счетчиков, оплатить квитанцию за жилищно-коммунальные услуги, узнать о сроках проведения капитального ремонта, принять участие в общедомовом собрании онлайн и связаться с управляющей компанией. Приложение "Госуслуги. Дом" можно скачать в Rustore, Google Play, App Store и Appgallery.