Минэнерго и Росатом разработают план строительства новых энергоблоков АЭС до 2042 года

На встрече министра энергетики Николая Шульгинов с главой Росатома Алексеем Лихачевым были рассмотрены вопросы определения экономических и технологических параметров договоров по новым энергоблокам АЭС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России и Росатом договорились разработать план строительства и расположения новых энергоблоков АЭС, а также провести оптимизацию генерирующих мощностей при разработке генсхемы их размещения до 2042 года. Об этом говорится в сообщении Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Николая Шульгинов с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Также были рассмотрены вопросы определения экономических и технологических параметров договоров по новым энергоблокам АЭС.

"Для координации работы и проведения технических расчетов принято решение о создании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя министра энергетики Павла Сниккарса", - добавили в Минэнерго.