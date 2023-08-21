21 августа, 16:21

Минэнерго и Росатом разработают план строительства новых энергоблоков АЭС до 2042 года

На встрече министра энергетики Николая Шульгинов с главой Росатома Алексеем Лихачевым были рассмотрены вопросы определения экономических и технологических параметров договоров по новым энергоблокам АЭС

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Министерство энергетики России и Росатом договорились разработать план строительства и расположения новых энергоблоков АЭС, а также провести оптимизацию генерирующих мощностей при разработке генсхемы их размещения до 2042 года. Об этом говорится в сообщении Минэнерго по итогам встречи министра энергетики Николая Шульгинов с главой Росатома Алексеем Лихачевым.

Также были рассмотрены вопросы определения экономических и технологических параметров договоров по новым энергоблокам АЭС.

"Для координации работы и проведения технических расчетов принято решение о создании межведомственной рабочей группы под руководством заместителя министра энергетики Павла Сниккарса", - добавили в Минэнерго. 

Теги:
РоссияШульгинов, Николай ГригорьевичЛихачев, Алексей Евгеньевич
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